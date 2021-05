Cittadella, Venturato non si nasconde: "Vogliamo la Serie A, sarebbe un risultato storico"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brescia nei play off spiegando di voler conquistare lo storico traguardo della promozione: “Il Brescia è fra le squadre che nel girone di ritorno hanno espresso i propri valori, ha fatto tanti punti ed espresso un buon gioco. Per tutto il campionato è stata la mina vangante e adesso sta riuscendo a esprimersi al meglio. Domani non dovremmo cadere nell’errore di pensare che abbiamo un doppio risultato a favore, dobbiamo scendere in campo per fare quello che sappiamo consapevoli che sarà una grande battaglia. Dal punto di vista mentale siamo aiutati dal fatto di essere arrivati con la testa giusta a questo punto della stagione. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - In questo momento Monza e Lecce hanno una settimana di recupero in più rispetto a noi ed è questo il vantaggio di arrivare terzi o quarti. Noi però siamo in una buona condizione e vogliamo ottenere uno storico risultato come sarebbe la Serie A. Per il quinto anno di fila giochiamo i play off e questo è sicuramente molto importante”.