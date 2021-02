Cittadella, Venturato:"Pareggio che ci dà consapevolezza"

Ha trovato un pareggio in extremis, al minuto 88, il Cittadella che ha così evitato il terzo ko consecutivo. E' finita 1-1 contro la Cremonese, una partita che gli ospiti hanno senza dubbio giocato meglio: "Abbiamo subito in gol evitabile su un pallone sul quale dovevamo e potevamo lavorare meglio dopo nemmeno tre minuti- ha detto così Roberto Venturato nel post gara al Tombolato-. Nella seconda frazione è andata meglio e abbiamo avuto almeno tre occasioni per poterla recuperare: i miei ragazzi meritano un applauso perchè non hanno mollato, è un pareggio che ci dà consapevolezza. Oggi in porta ho scelto Kastrati che ha fatto degli interventi importanti, lo considero un portiere di livello. Per quanto riguarda il rosso ad Ogunseye nel recupero ci tengo a dire che ha preso un calcio da Castagnetti, ma noi comunque accettiamo la decisione dell'arbitro. Per le prossime gare serve essere umili e lavorare tanto sui nostri difetti".