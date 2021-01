Cittadella, Venturato: "Vincendo andremmo al 2° posto. Ma il Chievo ha grandi capacità"

In vista della sfida contro il ChievoVerona di domani il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato del momento che vive la sua squadra e delle difficoltà che si attende da questo ennesimo derby veneto: “Evitare di andare sotto dopo pochi minuti sarà fondamentale, contro il Venezia il gol subito a freddo ha indirizzato la gara, quindi contro il Chievo dovremo evitare di ripetere gli stessi errori. I veronesi hanno tanti punti di forza, hanno dato continuità al gruppo dello scorso anno con un’idea di gioco importante e precisa, costruiscono molto bene da dietro e hanno due esterni alti che sanno accentrarsi. Ma ce la giocheremo senza timori. Vincere ci permetterebbe di salire al secondo posto e, non vogliamo nasconderci, sarebbe molto importante. Però sappiamo che il Chievo ha sbagliato davvero poche gare e quindi ci aspett una sfida contro una squadra che ha grandi capacità. - continua Venturato come riporta cittadellasport.net - Formazione? D’Urso è un giocatore molto importante, ha vissuto un periodo così così, ma rimane un calciatore di valore. Non ho ancora deciso se schierarlo o meno, potrebbe giocare anche Baldini ed è un dubbio che mi porterò avanti fino a domani”.