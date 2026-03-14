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Cole-Cesena, ci siamo: l'allenatore è già in città., stanotte la firma
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Ashley Cole al Cesena, ci siamo. Come raccolto dalla redazione di TMW, l'allenatore inglese è già in città e stanotte limerà gli ultimi dettagli prima di firmare il nuovo contratto con gli emiliani. L’accordo prevede la firma fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione. Non ci sono dunque ormai più dubbi: Cole sarà il nuovo allenatore del Cesena, possibile annuncio già nella giornata di domani.
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