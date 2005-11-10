Ufficiale Colpo a centrocampo della Cremonese: dal Catanzaro arriva Simone Pontisso

Uno dei protagonisti della scorsa stagione con la maglia del Catanzaro cambia squadra. Simone Pontisso è infatti diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda, con una nota pubblicata sul proprio sito in cui viene comunicato che il centrocampista arriva a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato della Cremonese: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Catanzaro 1929 i diritti alle prestazioni sportive di Simone Pontisso. Centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, è nato a San Daniele del Friuli il 20 marzo 1997 e si è formato nel settore giovanile dell’Udinese, facendo l’esordio in Serie A all’età di vent’anni. Con 141 partite giocate, 12 gol e 19 assist complessivi, nelle ultime quattro stagioni è stato tra i protagonisti del Catanzaro che ha conquistato prima la promozione in Serie B del 2023 e poi tre qualificazioni consecutive ai playoff, culminate con il raggiungimento della finale nella scorsa stagione. In carriera ha anche vestito le maglie di Spal (2016-17), Vicenza (2019-21) e Pescara (2022), contribuendo ad una promozione in Serie A e una in Serie B. In totale ha giocato 145 partite in cadetteria e 84 in terza serie.

Benvenuto in grigiorosso, Simone!”.

La nota del Catanzaro

Questo invece il convocato del club calabrese: “US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simone Pontisso all’US Cremonese. La società desidera ringraziare Pontisso per quanto fatto nelle stagioni vissute insieme, condividendo momenti significativi del cammino del Catanzaro, e gli rivolge i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le soddisfazioni personali che lo attendono in questa nuova esperienza”.