Ufficiale Doppio rinnovo in casa Gubbio: Carraro e Fazzi prolungano fino al 2028

Il Gubbio riparte dalle certezze e rinnova la fiducia a due protagonisti della scorsa stagione. Il club rossoblù ha infatti prolungato gli accordi con Federico Carraro e Nicolò Fazzi, confermando due elementi importanti per il prossimo campionato. A comunicato è stata la stessa società umbra con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, sottolineando come entrambi abbiano firmato fino al 2028.

Il comunicato del Gubbio

Questo il comunicato ufficiale: “As Gubbio 1910 comunica di aver prolungato fino al 30 Giugno 2028 il contratto di prestazione sportiva con i calciatori Federico Carraro e Nicolò Fazzi.

Sarà la seconda stagione per entrambi i calciatori quella che inizierà tra poco, per Federico sono state 31 le presenze arricchite da 5 reti e 3 assist nella scorsa stagione mentre Nicolò è sceso in campo in 29 gare ufficiali. Esperienza, carisma e personalità al servizio della causa rossoblù per nuovi traguardi e soddisfazioni sportive da raggiungere insieme”.