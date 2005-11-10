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Colpo in difesa per la Juve Stabia: dal Cagliari arriva in prestito il 2005 Gallea

Colpo in difesa per la Juve Stabia: dal Cagliari arriva in prestito il 2005 Gallea TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 11:22Serie B

Rinforzo in difesa per la Juve Stabia, che ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco dal Cagliari del difensore classe 2005 Francesco Beidi Gallea.

Il comunicato della Juve Stabia

Questo il comunicato comparso sul sito delle Vespe: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore Francesco Beidi Gallea. Nato a Bamako il 29 marzo 2005, Gallea è cresciuto nel settore giovanile del Torino per poi passare al Palermo e successivamente al Cesena. Nella scorsa stagione l’esordio tra i professionisti con il Lumezzane con cui totalizza 21 presenze con 2 assist, a cui si aggiungono 2 presenze nei Play Off di Serie C. Dopo la firma del contratto Beidi dichiara: “Non vedo l’ora di iniziare con questi nuovi colori. Ringrazio la società, il mister e il direttore per l’opportunità. Vi aspetto tutti allo stadio per una grande stagione”.

Il comunicato del Cagliari

Questa invece la nota pubblicata sul sito dei sardi: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Beidi Gallea, che si trasferisce alla Juve Stabia sino al termine della stagione sportiva 2026/27. Difensore centrale classe 2005, nato a Bamako (Mali) e cresciuto calcisticamente a Torino, Gallea è stato ingaggiato a gennaio dal Cagliari, che lo ha lasciato in prestito al Lumezzane sino alla conclusione della stagione scorsa in cui ha totalizzato 23 presenze e 2 assist. Il suo percorso calcistico si è sviluppato nei settori giovanili di Torino, Palermo e Cesena. Dopo l’esordio tra i professionisti con la maglia del Lumezzane in Serie C, dove si è messo in evidenza per continuità e affidabilità, e i primi giorni di lavoro con la Prima squadra rossoblù, arriva ora una nuova esperienza in B, che gli darà l’opportunità di confrontarsi con una nuova realtà e di accumulare ulteriore minutaggio nel calcio professionistico. In bocca al lupo per questa stagione, Francesco”.

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