Corvino: “Questo è un Lecce solido, organizzato, cresciuto tanto giorno dopo giorno”

Nell intervento personale in conferenza stampa del Direttore Pantaleo Corvino, alla vigilia quasi della sfida playoff che attende i giallorossi, sono tante le considerazioni importanti fatte dal dirigente salentino che prende parola ed apre il suo intervento così “ Questo è un Lecce che come società è cresciuto tanto giorno dopo giorno. È un Lecce più solido e organizzato. Abbiamo fatto tanto per compiere un miracolo, anticipando i tempi. Credetemi è stato per tutti un grande sforzo lavorare in queste condizioni generali che ci hanno accompagnato ma soprattutto farlo senza i nostri tifosi. Nonostante ciò crediamo di aver costruito tantissimo a tutti i livelli. Abbiamo investito molto in uomini, strutture, Attrezzature, organizzazione e con un settore giovanile che lo abbiamo messo al centro della programmazione. Ci giochiamo la promozione attraverso i playoff con una rosa composta da un mix di calciatori, molti dei quali giovani, di nostra proprietà. Quello partito la scorsa estate è stata un’idea che attraverso una programmazione doveva guardare nel tempo. E lo abbiamo fatto mettendo in evidenza giovani del 99 come Hjulmand, del 2000 come Gallo, del 2001 come Rodriguez che ha realizzato in circa 700 minuti 6 gol con una media di 1 gol ogni 120 minuti giocati. Questo aspetto nella serie B di quest’anno è stato molto raro. Adesso i nostri ragzzi devono sforzarsi, loro sul campo e tutti i nostri tifosi purtroppo da lontano.. anche se noi li sentiamo vicini”