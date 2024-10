Ufficiale Cosenza, blindato il giovane Baldovino Cimino: ha rinnovato fino al 2027

Baldovino Cimino, terzino destro del Cosenza, ha rinnovato il suo contratto con i Lupi fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione successiva. Di seguito il comunicato ufficiale del Cosenza:

La Società Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, nato a Caserta il 20 febbraio 2004, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Cimino, proveniente dal settore giovanile rossoblù, è stato protagonista nella formazione Primavera e nella scorsa stagione in Serie B. Auguriamo a Baldovino le più grandi soddisfazioni in maglia rossoblù!