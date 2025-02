Ufficiale Cosenza, è finita l'avventura di Alvini: il tecnico è stato esonerato

Dopo due giorni di tira e molla, è arrivata l'ufficialità: Massimiliano Alvini non è più l'allenatore del Cosenza, il tecnico è stato esonerato. Questo il comunicato del club:

"La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto".

Alvini paga un rendimento al di sotto delle attese, l’ultimo posto in classifica a -8 dalla zona play out e infine la pesante sconfitta casalinga con il Palermo. A nulla dunque sarebbe servita la posizione della squadra che aveva ribadito massima fiducia e unità d’intenti con il tecnico toscano. La sua mancata presenza all’allenamento mattutino, con Alvini che è arrivato al San Vito Marulla per poi lasciarlo dopo pochi minuti con il suo staff in campo a lavorare con la squadra, avevano fatto intuire un possibile epilogo della vicenda. Tutto questo dopo che nella giornata di ieri il tecnico così come i suoi collaboratori Montagnolo, Bonacci, Imbrogno, Fischetti e Spingola, non aveva preso parte all’allenatore odierno con la squadra che allo stadio aveva trovato solo il preparatore atletico Giuntoli e l’uomo della società Ruffolo a dirigere la seduta. Il tecnico e lo staff hanno preso questa decisione dopo un lungo confronto con il ds Delvecchio e la squadra prima dell'allenamento.