Cosenza, Guarascio: "Abbiamo fatto uno sforzo sul mercato. Difendiamo questa categoria"

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ha parlato in conferenza stampa del mercato invernale condotto dalla società: “Siamo qui per presentare sei giocatori che si sono aggregati alla nostra squadra. Il loro apporto si è subito visto visto che siamo a quota cinque gare in cui andiamo a punti. Devo ringraziare il direttore sportivo Trinchera, con cui ci troveremo per parlare del rinnovo, e l mister Occhiuzzi, che gode di stima a livello nazionale. Nonostante i problemi derivanti dalla pandemia abbiamo fatto uno sforzo in più perché vogliamo difendere questa categoria, una Serie B più difficile del solito, dove l’asticella si è alzata e assomiglia a una sorta di A2. - continua Guarascio – Pochi giocatori di proprietà? Anche in Seri A ci sono tanti giocatori in prestito, bisogna rendersi conto che il calcio sta cambiando, sono gli stessi calciatori a decidere di spostarsi quando vuole. Per me questo è un falso problema, bisogna creare le condizioni per un progetto condiviso. Sueva? Siamo in totale sintonia e conto di discutere il suo rinnovo a brevissimo”.