Cosenza, Occhiuzzi dopo il KO interno: "Ottima prestazione, peccato per la rete subita nel finale”

Il tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi, dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone, ha dichiarato: “C’è rammarico anche perché la squadra ha fatto un’ottima prestazione, ha tenuto il pallino del gioco e attaccato alta. Forse ci siamo abbassati un po’ nella fase centrale del primo tempo perché dopo il nostro gol abbiamo chiuso le loro linee di passaggio. Per come si era messa potevamo fare un grosso balzo in avanti. Sento e ho la fiducia dei ragazzi, altrimenti non avrebbero fatto una prestazione del genere. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo avevamo ricominciato ad attaccare alti e siamo rientrati con quel piglio, il gol incassato a fine primo tempo non ci ha fatto innervosire.”. E poi sulle due reti subite: “Il gol del pareggio ha dato fastidio, conoscevamo le loro ripartenze, ci ha fatto gol l’uomo che copriva il palo. Quando prendi gol su calcio d’angolo all’86esimo ovviamente fa male. Sulle palle inattive ci sono delle marcature, è un duello. In settimana avevamo lavorato un’ora solo sui piazzati. È un peccato soprattutto perché visti gli altri risultati, in vista delle gare di domani, avremmo fatto un bel balzo in avanti. Invece la classifica di fatto è rimasta invariata”.