Cosenza, Occhiuzzi: "Prestazione indecorosa, chiediamo scusa ai tifosi"

Il Cosenza è uscito sconfitto in maniera abbastanza netta, 3-0 il risultato finale, nel posticipo domenicale di Serie B contro il Venezia. I Lupi calabresi, invischiati nella lotta per non retrocedere, dopo un primo tempo discreto hanno perso le distanze e hanno lasciato ai lagunari padroni di casa il pallino del gioco e i tre punti. "Prestazione sbagliata su tutti i fronti, non ci sono scuse: oggi il Cosenza ha fatto male in tutto e per tutto- ha detto nella pancia del Penzo il trainer cosentino Roberto Occhiuzzi- Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che ci hanno sempre chiesto di sudare la maglia, la squadra questa sera non ha dimostrato ciò. Me ne scuso e mi assumo tutte le responsabilità, siamo chiamati ad invertire subito la rotta per affrontare cinque finali col coltello tra i denti. Dopo Brescia abbiamo fatto un'altra prestazione deludente, non abbiamo lottato nè sofferto. Mi dà fastidio non aver dato l'anima su ogni pallone perchè si può perdere contro un avversario così forte ma non così. Il nostro unico obiettivo deve essere la salvezza, ma non posso accettare di vedere questo Cosenza in campo".