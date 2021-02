Cosenza, Occhiuzzi: "Temperature polari? I derby sono caldi". I convocati per la Reggina

vedi letture

Si concluderà stasera la 23^ giornata del campionato di B, con il Cosenza impegnato tra le mura amiche contro la Reggina. Della gara, ai canali ufficiali del club rossoblù ne ha parlato mister Roberto Occhiuzzi: "Temperature polari? I derby sono caldi, quando entri in campo sei su di giri. Dispiace non avere i tifosi al nostro fianco, e dispiace anche non avere quelli avversari, perché il derby di Calabria, che ho fatto da giocatore e tecnico in seconda, è molto affascinante: il pubblico sarebbe stata la ciliegina sulla torta, lotteremo per i nostri tifosi".

Prosegue poi: "La B è un campionato difficile, ci sono insidie per tutte, e noi dobbiamo guardare in casa nostra, a cosa siamo noi e al nostro percorso: sapevamo che sarebbe stato tosto, ma stiamo cercando di affrontarlo con serenità, soprattutto da parte mia. Io ho questo compito, trasmettere serenità alla squadra, alla proprietà e alla gente, per arrivare poi a quello che è il nostro obiettivo. Chiaramente vincere aiuta, ma non farlo in casa pesa più a me che ai ragazzi, che sanno soffrire e giocare con entusiasmo, la voglia di fare la gara c'è sempre: dobbiamo prestare più attenzione ad alcune cose, come a esempio le palle inattive, ma lavoriamo su questo, allarmismi non ce ne sono. Rispettiamo la Reggina, ma sappiamo le nostre armi. Gli episodi? Fanno la differenza, come i dettagli, sui quali lavoriamo. L'attenzione deve essere tanta, come in ogni gara va tenuta alta".

Più nel dettaglio della sua squadra: "Lavoriamo di principi, non è questione di moduli se ci sono cambiamenti, tutto accade in modo naturale: ci sono sì dei cambiamenti, ma per noi è tutto normale. A ogni modo i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà per le scelte, sono tutti sempre pronti, anche a livello mentale, non solo fisico. Tutti vogliamo una certa prestazione, e abbiamo preso una strada che portiamo avanti: la cosa più semplice per fare tutto ciò è lavorare, perché è così, e con le idee, che arrivano i risultati".

Spazio quindi ai convocati: assenti gli infortunati Bittante e Tiritiello,ma a loro si è aggiunto anche Bouah, per un lieve acciacco. E' invece la prima convocazione per Crecco, che ha terminato il periodo di isolamento previsto dalle norme anti Covid-19, e per Mbakogu, nonostante l'attaccante non sia al meglio della condizione.

Di seguito l'elenco competo:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Antzoulas, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Vera

CENTROCAMPISTI: Ba, Bahlouli, Crecco, Gerbo, Kone, Petrucci, Sciuadone, Tremolada

ATTACCANTI: Carretta, Gliozzi, Mbakogu, Sacko, Sueva, Trotta.