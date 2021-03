Cosenza, Paloni: "Perplesso dalla gestione di Kone. Per Petrucci ci sono vari interessamenti"

Intervistato da Cosenzachannel.it l’agente Paolo Paloni ha parlato della situazione di tre suoi assistiti in forza ai Lupi come il difensore Ingrosso e i centrocampisti Kone e Petrucci partendo dalla situazione contrattuale di quest’ultimo: “Siamo felice perché sta facendo un campionato importante, ancora non abbiamo parlato del suo rinnovo e vedremo nelle prossime settimane se ci sono le condizioni. Di certo c’è che il ragazzo sta attirando l’attenzione di altri club. Ingrosso è stato bravo a conquistare un posto da titolare in pianta stabile, è in fiducia ed è felice di questa esperienza anche se con tutta probabilità a fine stagione tornerà al Pisa. - conclude Paloni con la nota dolente – Kone? Si sta allenando al massimo e questo gli viene riconosciuto anche dallo staff tecnico, ma sul perché non giochi bisogna chiedere a Occhiuzzi. Resto perplesso sulla su gestione anche perché potrebbe dare una grande mano soprattutto in un periodo così intenso”.