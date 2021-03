Cremonese, Bartolomei punta in alto: "Salvezza prioritaria, ma ho l'ambizione di tornare in A"

Il centrocampista della Cremonese Paolo Bartolomei in conferenza stampa ha parlato del suo impatto con la realtà lombarda e fissando gli obiettivi per portare a casa la salvezza in questo finale di stagione: “Sin dal primo giorno ho avuto un grande impatto con l’ambiente e mi sono trovato bene. A livello fisico sono partito bene e poi ho avuto un normale calo fisico. Adesso sono pronto per finire l’ultima parte di stagione. Sappiamo tutti qual è l’obiettivo, raggiungere la salvezza nelle prossime due o tre gare e poi vedere come si svilupperà il campionato. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato perché non è mai facile andare ad Ascoli e portare a casa i tre punti e così siamo usciti da una zona brutta di classifica. Ora però dobbiamo raggiungere il prima possibile i 45 punti. - conclude Bartolomei fissando anche un obiettivo più ambizioso - Sono venuto qui con l’ambizione di tornare in Serie A e dobbiamo farlo, qui non manca nulla per tornarci. Quest’anno sarà più dura, ma mai dire mai”.