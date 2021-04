Cremonese, Pecchia: "Andremo a Monza per i tre punti". Convocati, out Castagnetti

In vista della sfida contro il Monza il tecnico Fabio Pecchia ha spigato di voler vedere ancora miglioramenti da parte della sua Cremonese: “Mi piacerebbe vedere un continuo miglioramento del gruppo, voglia di giocarsi e preparare ogni partita per vincere. Vorrei vederne ancora di più perché siamo ad un buon punto, ma manca ancora parecchio. Queste partite aiutano a crescere e serviranno la giusta voglia e il giusto atteggiamento per affrontare una squadra di un’altra categoria. Dobbiamo mantenere la nostra identità sia contro la prima sia contro l’ultima della classe. Con l’Empoli l’abbiamo fatto anche soffrendo, ora dobbiamo replicare anche con il Monza. Di certo scenderemo in campo per i tre punti. Caos Pescara? Non credo ci saranno interferenze sulla gara di domani, probabilmente molti ragazzi nemmeno sanno cosa stia succedendo. - continua Pecchia facendo la conta degli assenti – Il gruppo deve affrontare queste partite senza pensare ai singoli. Castagnetti è un giocatore importante, ma la squadra deve fare fronte a queste emergenze. Perdiamo ancora qualcuno, ma recuperiamo anche qualche giocatore. È il valzer delle presenze”.

Sono 21 i giocatori grigiorossi convocati per la sfida contro i brianzoli. Oltre lo squalificato Castagnetti saranno assenti anche Bartolomei, Celar, Coccolo, Pinato, Ravanelli e Zaccagno. Questo l’elenco completo:

Portieri: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

Difensori: Bianchetti, Crescenzi, Fiordaliso, Fornasier, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Buonaiuto, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Valzania

Attaccanti: Baez, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.