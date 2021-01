Cremonese, tramonta la pista Pettinari. In attacco i grigiorossi sono al completo

Sembra tramontare in casa Cremonese la pista che porta a Stefano Pettinari per rinforzare l’attacco. Il club grigiorosso infatti in avanti è al completo con l’arrivo del giovane Colombo dal Milan e al momento non sembrano esserci movimenti in uscita che potrebbero liberare un posto per il classe ‘92 del Lecce. L’unico che potrebbe lasciare i lombardi appare essere Fabio Ceravolo che piace sempre al Pescara e per il quale nelle scorse ore si sarebbe interessato il Brescia, ma per il quale non sono arrivate proposte concrete. Se non cambierà qualcosa nei prossimi giorni, riferisce cuoregrigiorosso.it, la Cremonese resterà così com’è e Pettinari dovrà guardare altrove qualora dovesse salutare, come pare, il Lecce.