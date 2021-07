Crotone, Benali: "Vogliamo riprenderci la A. Ma sarà un campionato difficile e lunghissimo"

vedi letture

Il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese prima della partenza per il ritiro per Trepidò (Cotronei) nella Sila crotonese: "Come sono trascorse le vacanze? Le vacanze sono trascorse bene, sono stato in Inghilterra a fare visita alla mia famiglia che non vedevo da molto tempo. Ora sono tornato e sono carico per ripartire. Trepidò? Sicuramente è un posto molto bello, si può stare più freschi rispetto alla città dove fa molto caldo. Il terreno di gioco è molto bello e quindi non ci si può lamentare, ci sono le condizioni per lavorare bene. - continua Benali parlando degli obiettivi - Tornare subito in Serie A? Ci spero. Il mio augurio è quello di mettere in atto un torneo di vertice in modo da riprenderci sul campo quanto perso la scorsa stagione. Siamo però consapevoli che il campionato sarà difficile e lunghissimo, veramente bisognerà tenere i piedi per terra, lavorare con costanza e continuità, i risultati li vedremo alla fine. Ci tengo a ringraziare i cittadini di Crotone perché sono veramente un popolo meraviglioso, sono sempre stato bene in questa città e loro non hanno mai fatto mancare nulla. Mi complimento con loro e sono felice di essere ancora a Crotone".