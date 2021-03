Da fattore a tabù. Lo Stirpe non sorride più al Frosinone: 3 mesi senza vittorie interne

Complice l’assenza del pubblico il Frosinone in questa stagione non ha potuto contare su quel fattore Stirpe che spesso in passato ha spinto la squadra oltre gli ostacoli e i propri limiti. Finora la squadra di Nesta ha raccolto pochissimo fra le mura amiche, appena tre vittorie in 13 gare, e questo inizia a pesare sulla classifica generale con i ciociari che al momento sarebbero fuori dai play off. Negli ultimi tre mesi poi i gialloazzurri non sono stati capaci di conquistare la vittoria in casa, l’ultima risale al 5 dicembre quando il Chievo venne battuto 3-2, con lo Stirpe che è diventato un vero e proprio tabù da sfatare se si vuole inseguire un posto fra le squadre che si giocheranno l’ultimo posto per la Serie A. Nesta è chiamato a dare la scossa, già a partite dalla sfida contro un Brescia in forma e reduce dalla vittoria contro il Venezia secondo in classifica.