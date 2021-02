Dagli esordienti al debutto in B sempre col Pordenone. Banse: "Ora sogno una rete"

vedi letture

Nell’ultima giornata di Serie B ha fatto il suo esordio in campionato con la maglia del Pordenone il giovane attaccante Aldo Banse, che aveva già esordito in Coppa Italia a settembre. Un esordio particolare per il giovane che, esclusa una stagione in forza alle giovanili del Torino, ha sempre vestito la maglia neroverde da quando era poco più di un bambino (il primo tesserino risale al 2012/13). Ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano il giovane attaccante ha raccontato il suo rapporto con il Pordenone e l’emozione per l’esordio: “È stata un’emozione unica, sono contentissimo di aver esordito peccato per il risultato. Non ci credo ancora che sia successo. Il mister mi ha detto di giocare tranquillo e di non agitarmi. È passato un po' di tempo dal primo tesserino con il Pordenone, ero terzino allora, poi sono diventato centrocampista e ora attaccante. In questi anni ho provato tante emozioni, mi sono divertito tantissimo e ho imparato molte cose. Lovisa? Mi vuole molto bene, mi dice di andare sempre dritto. Coppa Italia? Era la prima volta che giocavo, i compagni mi hanno dato fiducia e ho giocato come so giocare. Sogni? Segnare un gol con questa maglia, questa squadra fa parte di me, è una famiglia e aver esordito qui è un onore”.