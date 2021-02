Dagli Esordienti alla B: ecco Banse. Lovisa: "Sogniamo un Pordenone con i ragazzi del vivaio"

Dal torneo Esordienti al debutto in Serie B, sempre con la maglia del Pordenone: una vita a tinte neroverdi quella dell'attaccante Aldo Banse, che nell'ultimo turno del torneo cadetto ha coronato il sogno.

Di questo, dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Pordenone, ne ha parlato il presidente neroverde Mauro Lovisa: "E' sempre stato un fattore determinante per noi investire nel settore giovanile. Aldo Banse è con noi da otto anni. Lo portarono qui Fabio Rossitto e Carlo Marson, che ringrazio per l'ennesima volta. Sabato ha fatto il suo esordio in Serie B e questa è stata una soddisfazione per tutti coloro che come me credono nel nostro progetto. Aldo è solo il primo. Altri ragazzi classe 2003 hanno le stesse potenzialità. Il nostro obiettivo è fare un giorno la Serie B con i ragazzi cresciuti nel nostro vivaio".