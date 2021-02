Ds Cittadella e il secondo posto: "Fatto qualcosa di straordinario. Non abbassiamo la guardia"

Attraverso le colonne de Il Gazzettino Stefano Marchetti, ds del Cittadella, è tornato a parlare della vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Pordenone: “Mi fa piacere quando vanno a segno i nostri attaccanti, ma lo stesso vale per i centrocampisti, non ho preferenze al riguardo. A me interessa il bene della squadra, voglio ragionare così. Con il Pordenone abbiamo disputato una buona prova, sotto tutti i punti di vista, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il carattere evidenziato dal Cittadella. La grande voglia di portare a casa la vittoria, l’atteggiamento che definirei perfetto da parte di tutti i giocatori impiegati, anche quelli che erano inizialmente in panchina”.

Il dirigente veneto ha poi parlato della lotta per il secondo posto: “La classifica la osservo con molto piacere e grande orgoglio. É un momento che dobbiamo vivere bene, non è affatto facile lottare per i primissimi posti, sinora abbiamo fatto qualcosa di straordinario, adesso non possiamo abbassare la guardia”.