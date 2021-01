Ds Empoli sul mercato: "Vigili, ma l'obiettivo è proteggere il gruppo che sta facendo bene"

vedi letture

Come riferiscono i canali ufficiali del club, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno, il Ds dell'Empoli Pietro Accardi ha, tra le altre, fatto il punto sul mercato: "Non guardiamo quello che fanno le altre. Il nostro obiettivo è proteggere l’Empoli, cioè questo gruppo che sta facendo molto bene. Le scelte fatte in estate si stanno rivelando giuste, azzeccate. Il grosso della squadra è quella costruita un anno fa ed è un altro motivo di grande soddisfazione. Sono contento, molto contento che questi ragazzi stiano dimostrando quanto valgono davvero. Detto questo, ovviamente siamo vigili e se dovessero esserci occasioni per migliorarci cercheremo di sfruttarle. Un mercato di mantenimento è una novità? È vero. Finora c’è sempre stato di ricostruire, da cambiare molto. Ma, credetemi, preferisco così. Decisamente”.