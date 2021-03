Edera: "Faremo il possibile per salvare la Reggina e tenerla in Serie B anche l’anno prossimo"

Tredicesima posizione in classifica, e +8 sulla zona playout, con 8 partite ancora da giocare: la salvezza diretta non è un miraggio, e la Reggina può ancora sperarci, come ha sottolineato l'esterno offensivo Simone Edera, arrivato in Calabria a gennaio dal Torino. Queste le sue parole a toronews.net: "Il direttore e il mister, Taibi e Baroni, erano interessati a me come giocatore e anche in funzione del modulo della squadra, il 4-2-3-1 o 4-3-3. Hanno chiamato il mio procuratore e la telefonata è stata subito girata a me. Li ho sentiti ed erano molto interessati a portarmi a Reggio: quelle chiamate sono state importanti per il mio approdo alla Reggina. Stiamo facendo un buon percorso. Quando sono arrivato eravamo quartultimi, sono arrivati altri nuovi giocatori e ora stiamo facendo veramente un bel finale di campionato. In campo faremo il possibile per salvare la Reggina e tenerla in Serie B anche l’anno prossimo. Il campionato di Serie B – non pensavo – ma è davvero molto difficile. Puoi perdere contro tutti, dalla prima all’ultima in classifica. Se non giochi con cattiveria e con il giusto agonismo anche le partite che possono sembrare più facili diventano difficilissime e fai solo brutte figure. Non conoscevo questo campionato ma sono felice di giocarci”.

Sul suo personale: "Vorrei giocare il più possibile e ovviamente anche segnare, non lo nego. Ma soprattutto rimettermi in forma e trovare la condizione. Questa è la cosa più importante per un ragazzo che in questi anni ha sì giocato, ma poco e subentrando. Da titolare ne ho giocate poche, sono venuto qui perché avevo bisogno di giocare, mettermi in mostra e far vedere chi è Edera”.