Empoli, ag. Parisi: "Il Napoli me l'ha chiesto in estate. Chi è sveglio lo prende adesso"

vedi letture

Intervistato da Radio Punto Nuovo il procuratore Mario Giuffredi ha parlato del terzino Fabiano Parisi in forza all'Empoli: "Giuntoli me lo ha chiesto in estate. Diverrà un giocatore in Nazionale. Chi è sveglio lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo maggiorato".