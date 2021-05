Empoli, alle 14 il secondo match-ball per la Serie A. Col Cosenza può bastare anche un pari

Dopo aver buttato via il primo match-ball per la promozione in Serie A, l’Empoli di Alessio Dionisi questo pomeriggio ci riproverà. Alle ore 14 contro il Cosenza i toscani in caso di vittoria centrerebbero la matematica del salto di categoria. Festa pronta anche in caso di pareggio con la Salernitana che non vince oppure se il Lecce perde.