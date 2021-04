Empoli-Brescia, le formazioni ufficiali: Ayé unica punta. La Mantia affianca Mancuso

vedi letture

Sarà La Mantia ad affiancare Mancuso in avanti nell'Empoli, con Bahrami alle loro spalle. In mezzo al campo Haas e Zurkowski saranno le mezzali, mentre in difesa c'è l'ex Sabelli. Il Brescia risponde con Ayé unica punta supportato da Ndoj e Jagiello. In difesa torna Cistana con al suo fianco Mangraviti. Queste le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 14:00 e valida per la 34^ giornata di Serie B:

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Allenatore: Dionisi

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Labojko, Van de Looi, Bjarnason; Ndoj, Jagiello; Ayé. Allenatore Clotet