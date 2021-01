Empoli, Dionisi: "Il Frosinone vorrà dimostrare il proprio valore: servirà massima attenzione"

Conferenza stampa in casa Empoli, con mister Alessio Dionisi che ha presentato alla stampa la sfida al Frosinone: "La cosa che più mi ha colpito e che ci deve rimanere è la voglia di essere squadra, solo con il gruppo crescono i singoli e solo così si può dimostrare, si può avere spirito di rivalsa: campioni di inverno si, ma che conta? Già domani non conta più niente, inizia un nuovo campionato dove nessuno è quello dell'inizio. Noi siamo migliori da allora, ma dobbiamo dimostrarlo, a prescindere da tutto. Il nostro percorso non va interrotto, non ci fasciamo la testa dopo il pari contro il Lecce, hanno avuto i loro meriti i salentini, inutile focalizzarsi solo sugli ultimi 20' del "Via del Mare": testa solo al Frosinone".

Sulla gara: "E' una squadra più esperta di noi, non hanno perso la loro identità e anche se lo scorso anno hanno vissuto alti e bassi si sono giocati fino all'ultimo la Serie A. Da li sono ripartiti, credo che il loro obiettivo sia la promozione. Sanno difendere e attaccare, non hanno bisogno di volume ma di gioco: noi dovremmo esser bravi a imporci e a far valere il nostro gioco. All'andata venivano da una mancata promozione, ora la situazione è diversa, e contro di noi vorranno dimostrare il loro vero valore, importante".

Nota conclusiva, un punto sulla situazione della rosa azzurra: "E' un peccato non avere tutti, ma lo sapevamo che sarebbe potuto succedere, anche se nelle ultime gare eravamo abituati bene, avendo tutti. Sono comunque certo che chi giocherà a loro posto farà bene, ci sono tanti ragazzi che meriterebbero più possibilità di quelle che ho: a me non devono dimostrare niente, al massimo devono farlo vedere in campo. Sabelli? E' a disposizione. Sapevamo di prendere un giocatore importante che darà un grande contributo, e con l'infortunio di Fiamozzi probabilmente giocherà. A disposizione c'è anche Parisi, se schierarlo o meno lo vedrà domani".