Empoli, Dionisi: "Pareggio giusto, felice per la prova dei ragazzi"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 1-1 conquistato sul campo del Monza.

Mister, si parte dal rammarico per il gol annullato a Terzic che, prima della segnalazione dell’arbitro, aveva scatenato una grande gioia.

“Non nascondo che avevo esultato abbastanza clamorosamente, perché con quel gol avevamo assaporato il gusto della vittoria. Mi dicono che fosse fuorigioco, di solito non riguardo gli episodi subito dopo la partita. Devo fare un applauso ai miei giocatori, perché siamo andati subito in vantaggio e ci siamo difesi bene. Credo che il Monza non abbia demeritato: ha fatto una grande partita, ma anche noi siamo stati bravi. Il rammarico è di non aver gestito bene qualche ripartenza nel primo tempo, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo dimostrato ancora una volta che ci siamo, fornendo una prova gagliarda contro una squadra forte e che ci voleva battere a tutti i costi. Negli ultimi minuti siamo venuti più fuori noi, anche se il Monza ci ha provato fino alla fine. Tra tre giorni abbiamo una partita altrettanto importante: ora pensiamo a quella”.

Alla vigilia aveva chiesto una prestazione da squadra: i suoi ragazzi hanno risposto in pieno e portato a casa un punto meritato.

“Quello sicuramente: il risultato è giusto anche per il Monza, che ha fatto tanto. Con il vantaggio immediato, è normale che sia stato più il Monza ad attaccare e noi a ripartire. Non abbiamo cambiato il sistema di gioco, perché pensavamo di poter avere occasioni e infatti nel finale ci abbiamo provato pur difendendoci tante volte. I ragazzi sono stati bravi, non mollando fino alla fine”.

Oggi l’Empoli ha saputo soffrire: era capitato poche volte in questo campionato e non è facile, soprattutto contro la migliore squadra del campionato.

“Il Monza è la squadra migliore a livello individuale. Ci siamo difesi e abbiamo anche attaccato, non facendo solo una gara difensiva. E’ normale difendersi quando vieni a Monza e trovi subito il vantaggio. Ripeto, il Monza non ha demeritato così come noi. Siamo stati anche sfortunati negli episodi, ma fa parte del calcio. Dispiace solo per l’espulsione dalla panchina, che potevano evitarla perché è stata una gara corretta”.

Torniamo a casa con tanta consapevolezza e con pochi giorni per preparare la prossima sfida, contro un Pescara che verrà ad Empoli per far punti.

“Si tratta di una squadra che ha giocatori e che si è rinforzata a gennaio. Rispettiamo il Pescara, ogni partita è difficile e ha i suoi risvolti. L’esempio è il vantaggio di oggi dopo i due minuti. Dobbiamo prepararci sia fisicamente che mentalmente per martedì, quando dovremo affrontare un impegno insidioso come era quello di oggi e come lo sono tutti”.