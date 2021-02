Empoli, Dionisi: "Rispettiamo il Pisa e faremo di tutto per batterlo domani"

"Il Pisa è una squadra ormai da tre anni, stanno facendo bene e vengono da un momento positivo. Hanno vinto contro il Monza e dovremmo rispettarli sul campo, quindi fare di tutto per batterli". Esordisce così Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, in vista del derby toscano: "La partita vale tre punti come tutte le altre, ma per i tifosi è un derby e ci tengono a vincere. Noi dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità di sempre, con la concentrazione e la determinazione per portare a casa la vittoria. - continua Dionisi come riporta Empolichannel.it - Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi, non abbiamo mai parlato di episodi o punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma siamo rimasti sempre concentrati. Ora dobbiamo ottenere il massimo con le prestazioni. Sono molto soddisfatto finora di quanto stiamo facendo, ma non dobbiamo fermarci perché le altre stanno pigiando sull'acceleratore".