Empoli, Fulignati: "Col Padova partita delicata, dobbiamo tutelare la Serie B"

“Ci aspetta una partita delicata, dovremo affrontarla al meglio e uscire da Padova con un risultato positivo. Servirà tutto quello che si può mettere dentro una gara, senza lasciare nulla al caso. I tifosi ci sono sempre stati vicini, li conosco, so come ragionano e saranno i primi ad aiutarci. Noi dovremo fare la nostra parte in campo perché abbiamo nelle nostre mani qualcosa di importante che va tutelato in ogni modo”. Sono queste le parole di Andrea Fulignati, portiere dell’Empoli, in vista del delicato scontro salvezza contro i veneti di domenica.

“Stiamo preparando la sfida con pochi riferimenti visto che Breda ha fatto una sola panchina alla guida del Padova, ma è un tecnico che conosce la categoria da tanto tempo e dà un’impronta precisa alle sue squadre. - prosegue Fulignati a La Nazione - Dovremmo andare a Padova sotto certi punti di vista anche un po’ liberi mentalmente, senza avere troppo il peso della gara, che rischia di diventare un’arma a doppio taglio, però con la consapevolezza che è uno scontro delicatissimo”.

Infine un appello ai sostenitori azzurri: “I tifosi ci sono sempre stati vicini, non hanno mai deciso di contestare o farci sentire il peso della maglia e di questa piazza, visto che negli ultimi anni l’Empoli ha sempre fatto calcio vero a livelli importanti. I tifosi li conosco, so come sono e come ragionano. Saranno i primi ad aiutarci. Noi dovremmo fare la nostra parte in campo perché abbiamo nelle nostre mani qualcosa di importante che va tutelato in ogni modo.