Empoli, Fulignati sfiorato da un petardo lanciato dagli spalti durante la sfida di Frosinone
Brutto episodio quello avvenuto al 39' di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie B.
A causa di un petardo lanciato dagli spalti del 'Benito Stirpe' a pochi centimetri di distanza dal portiere del club toscano Andrea Fulignati, il direttore di gara, il Sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, è stato costretto a fermare il gioco.
Per fortuna il lancio non ha sortito alcun tipo di danno al calciatore che, dopo essere caduto a terra coprendosi l'orecchio, si è prontamente rialzato. Evidando, anche l'ingresso in campo dei sanitari.
Da capire se quanto avvenuto comporterà un qualche tipo di sanzione per il Frosinone da parte del Giudice Sportivo di Serie B
