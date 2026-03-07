Empoli, Fulignati cartellino verde della Lega B dopo il suo comportamento a Frosinone

Il portiere dell'Empoli Andrea Fulignati ha ricevuto dalla Lega B il Cartellino verde, riconoscimento che venne lanciato nella stagione 2015/16 e sarà consegnato a tutti coloro che si distinguono per un gesto non ordinario ma di fair play, correttezza e collaborazione nel giusto spirito della competizione sportiva.

Il cartellino verde per Fulignati arriva per quanto successo nella sfida Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie BKT, quando al 39’ il portiere azzurro Andrea Fulignati è oggetto di un petardo lanciato dagli spalti e caduto vicino ai suoi piedi. Nonostante questo, Fulignati dopo un primo momento di stordimento riprende regolarmente la partita senza drammatizzare l’accaduto.

“Ero concentrato sulla palla – aveva commentato nei giorni dopo la gara Fulignati –, all’inizio non mi sono neanche reso conto del petardo, poi quando è scoppiato mi sono accorto che era vicino a me, ai piedi. Ho avuto un leggero sibilo all’orecchio destro di 2-3 secondi. Quando ho visto che era un petardo piccolino ed il fastidio all’orecchio era passato, mi sono rialzato e basta. Purtroppo può succedere, sono gesti di singoli che non rappresentano tutta la tifoseria. Sarebbe brutto generalizzare, si tratta del gesto stupido di una persona”