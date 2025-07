Ufficiale Empoli, fumata bianca per Moruzzi: arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto

Nuovo innesto per l’Empoli, che continua a costruire la rosa per la prossima stagione puntando su giovani di talento. Il club toscano ha ufficializzato l’arrivo di Brando Moruzzi, esterno offensivo italiano classe 2004, che arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa la nota ufficiale del club toscano pubblicata sul proprio sito:

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi.

Nato a Firenze il 20 luglio 2004, Moruzzi cresce nei settori giovanili di Siena, Empoli, Sangiovannese e Juventus, dove ha militato nella Primavera e nella formazione Next Gen. Esordisce tra i grandi nella stagione 2021/22, totalizzando 28 presenze e 1 rete con la Sangiovannese in Serie D. Rientrato alla Juventus nella stagione seguente, con i bianconeri che lo avevano acquistato a gennaio 2022, prende parte a 16 gare di regular season più una nella Fase Finale del campionato Primavera. Nell’estate 2023 passa al Pescara, in Serie C: 18 presenze alla prima esperienza nei professionisti. Nella scorsa stagione ha consolidato il proprio rendimento, contribuendo con 8 assist in 39 partite alla promozione in Serie B dei biancoazzurri attraverso i playoff".