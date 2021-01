Empoli, Mancuso: "Voglia di rivalsa dopo lo scorso anno. Dionisi? Lo chiamo martello"

"Siamo messi tutti nelle condizioni di giocare al meglio delle nostre possibilità. Sviluppiamo gioco, creiamo occasioni. E il fatto che tutti abbiano segnato è una conferma di quello che dico": parola di Leonardo Mancuso.

L'attaccante dell'Empoli si è quest'oggi raccontato a La Gazzetta dello Sport, dove ha poi proseguito: "Il mister ci chiede di sviluppare l’azione dal basso. Fin dai primi giorni del ritiro abbiamo iniziato a imparare i movimenti. Arrivare da dietro e concludere. E abbiamo grandi giocatori. Fatti più punti in trasferta che in casa (18 contro 16, ndr)? Direi che è significativo, significa che diamo continuità di rendimento. E poi il Covid ha annullato il concetto casa-trasferta. Giochiamo in questi silenzi irreali, col pubblico c’è tutt’altra adrenalina».

Una nota poi su Alessio Dionisi: "Sapete come chiamo mister Dionisi? Martello, lui è un martello. Insiste sui concetti in cui crede e ci fa miglioraredi giorno in giorno. E poi in molti di noi c’è voglia di rivalsa dopo il passato campionato".