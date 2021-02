Empoli, Romagnoli torna sui rigori contro: "Possiamo far bene senza dipendere dagli episodi"

Intervenuto a Radio Lady, come riferisce empolichannel.it, il capitano dell'Empoli Simone Romagnoli ha fatto il punto del momento in casa azzurra. Partendo dai rigori fischiati contro al club, due dei quali lo hanno visto suo malgrado protagonista: “Non ho preso in modo particolare e personale dei due rigori, mi spiace per la squadra. I miei interventi li hanno visti tutti. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo l’opportunità di fare bene, di non dipendere dagli episodi. Abbiamo fatto una bella gara e questo conta. Siamo continui nel nostro modo di giocare. Un aspetto positivo è che cerchiamo di rimanere sempre in partita mentalmente. La prestazione non manca, continuiamo così. L’importante è avere una continuità di rendimento, prestazione, concentrazione, gioco".

Sul derby di sabato, che opporrà gli azzurri a: "Il Pisa è una squadra molto forte e in forma. Vince i duelli fisici, lotta ed è unita. Sarà una gara impegnativa e non vediamo l’ora di giocarla, ci piace affrontare squadre toste, inoltre è una partita dal sapore particolare. A vedere da fuori le partite, si può incidere meno e lasciano più l’amaro in bocca gli errori arbitrali. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e non abbiamo tempo per recriminare, penso sia normale che abbia lasciato un segno grosso sui tifosi ma la squadra è concentrata sul futuro".