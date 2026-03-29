Empoli, Saporiti: "Vincere aiuta a vincere. Prossime due gare fondamentali per la salvezza"

“Vincere contro il Pescara ci ha dato tanto morale per affrontare al meglio questo periodo oltre a portarci entusiasmo. Come si dice vincere aiuta a vincere e ci ha permesso di arrivare alla sosta con maggiore serenità e lavorare al meglio con il mister che è appena arrivato”. Il centrocampista offensivo Edoardo Saporiti parla così a La Nazione del momento che vive l’Empoli in attesa di un finale di stagione che lo vedrà impegnato nella corsa salvezza.

“La Serie B è un campionato tosto, in cui ogni partita è difficile a prescindere dall’avversario. E sarà così fino alla fine. Al rientro avremo due partite fondamentali (Sampdoria e Padova NdR) e dovremo prepararci al meglio come abbiamo sempre fatto, per affrontarle nel modo giusto”.

Spazio poi al suo momento personale: “A livello realizzativo sto vivendo il mio miglior momento, ma la cosa più importante è che abbia portato punti importanti per la classifica. È fondamentale muoverla in questo momento. Il ruolo? Mi sento un trequartista, ma ma mi adatto sempre alle esigenze di mister e squadra e dare il massimo ovunque mi venga detto di giocare”.

In conclusione Saporiti parla anche dei cambi di allenatore, ben tre, in questa stagione: “Abbiamo fatto tutti mea culpa, è giusto assumerci le nostre responsabilità, ma ora dobbiamo guardare avanti e dare tutto per conquistare l’obiettivo”.