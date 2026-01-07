Empoli, si fermano Indragoli e Saporiti. Il report medico dei due giocatori

L’Empoli con una nota sui propri canali ufficiali ha comunicato gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti il difensore Indragoli e il fantasista Saporiti:

“Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sui calciatori Gabriele Indragoli ed Edoardo Saporiti hanno evidenziato, per il primo, una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro e, per il secondo, una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra.

Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Per entrambi i giocatori lo stop dovrebbe aggirarsi fra due settimane e un mese anche se, come si legge nella nota, molto dipenderà dall’evoluzione della situazione nei prossimi giorni. L’infortunio del primo potrebbe far slittare, o far saltare, il trasferimento di un altro difensore come Lorenzo Tosto, classe 2006, che è finito nel mirino di Inter U23, Benevento, Livorno e Ternana e che l’Empoli vorrebbe mandare in prestito per farlo giocare con maggiore continuità e fargli fare esperienza in ottica futura.