Entella-Ascoli, le formazioni ufficiali: Vivarini ritrova Chiosa dal 1'. De Luca in panchina

Sfida quasi da dentro o fuori, scontro salvezza: questo sì. Nervi tesi al "Comunale" di Chiavari, dove alle 14:00 si affronteranno Entella e Asoli, in occasione della 27^ giornata del campionato di B.

Recuperato Chiosa, mister Vivarini lo mette subito nell'undici titolare, senza apportare grosse variazioni alla squadra, con l'attacco formato ancora da Brunori e Capello: panchina, nuovamente, per De Luca. In mezzo, Brescianini vince il ballottaggio con Koutsoupias. Variazioni a centrocampo anche per l'Ascoli, Con Caligara, Buchel ed Eramo nel pacchetto di mezzo.

Le formazioni ufficiali:

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; De Col, Pellizzer, Chiosa, Costa; Settembrini, Paolucci, Brescianini; Schenetti; Brunori, Capello

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pinna, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Caligara, Buchel, Eramo; Sabiri; Dionisi, Bajic.