Entella, Vivarini avverte: "Vietato distrarsi contro il Pisa: passeremo solo dei guai"

Vigilia di gara per l'Entella, che domani, in occasione dell'anticipo della 19^ giornata del campionato di Serie B, affronterà il Pisa. Del match, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico biancoceleste Vincenzo Vivarini: "Dobbiamo tirare fuori una prestazione alta, dobbiamo essere convinti su ogni cosa da fare in campo, dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi perché adesso entriamo nel vivo del campionato, e dobbiamo essere bravi. E' stata una settimana positiva sotto tanti aspetti, si è potuto finalmente lavorare e la squadra è cresciuta molto, sotto l'aspetto tattico e atletico, i ragazzi hanno preso ancora più consapevolezza delle cose da fare in campo, e questo mi lascia ben sperare, anche se troveremo una squadra che ha dei valori assoluti molto alti, soprattutto con le individualità e la volontà: il Pisa non si dà mai per vinto, lotta su ogni pallone, siamo stimolati a fare bene".

Prosegue: "Ci sarà da lottare su ogni pallone, il Pisa dà l'anima in campo, e se noi scendessimo in campo disattenti passeremo dei guai: ma sappiamo cosa troviamo, e dobbiamo cercare di portare punti a casa".

Conclude con una nota sul neo arrivato Alessandro Capello: "Capello ha già dato un bel po' in questi giorni di allenamento che ha fatto. Ha dato entusiasmo, ha dato una sterzata alla squadra: ha qualità tecniche, forza nelle gambe, ed è venuto qui con lo spirito giusto. Ci potrà dare una mano".