Entella, Vivarini: "C'è tutto il tempo per crederci ancora"

"Dopo la sconfitta di Salerno sembravamo retrocessi, poi abbiamo vinto 4 partite consecutive lanciando un segnale a noi stessi e alle dirette concorrenti. Chiaramente perdere contro Cosenza, Reggiana e Reggina incide sul morale perché erano tre scontri diretti fondamentali, ma il campionato è ancora molto lungo e abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa punti pesanti. Stasera ho cambiato tanto perché si gioca ogni tre giorni e le risorse vanno gestite, come sempre ci è mancato il guizzo negli ultimi sedici metri. Ora prepareremo nel migliore dei modi il match col Frosinone". Così il tecnico dell'Entella Vincenzo Vivarini in conferenza stampa.