esclusiva Crippa: "Parma per Buffon scelta di cuore. Porta esperienza in un gruppo giovane"

Gigi Buffon tornerà a vestire la maglia del Parma. Un ritorno alle origini per l'ex portiere della Juventus. Massimo Crippa, suo compagno in gialloblù, dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "Per me ha fatto una gran scelta di cuore, è tornato nel club dove ha iniziato. Anch'io giocai il primo anno al Toro e ho finito con la stessa maglia. Sicuramente ora ha una certa età e va in una squadra che è retrocessa ma la società sta facendo investimenti per tornare in A".

Buffon saprà rendere competitivo il Parma?

"Anche nell'ultimo periodo alla Juve ha fatto vedere che in porta ci sa fare però il campionato di B è lungo, ha una certa età e va visto se riesce a giocare tutte le gare".

Che cosa ricorda del periodo del giovane Buffon?

"Il suo debutto col Milan. Fece vedere di che pasta era fatto, non è facile entrare in una situazione del genere ma si vedeva che era un portiere che poteva a far quel che ha fatto. Sono contento che sia tornato a Parma, potrà dare alla squadra quell'esperienza che è mancata un po' quest'anno. Il gruppo era giovane, ci sono stati tanti acquisti di stranieri che però hanno bisogno di tempo per ambientarsi".

E su Maresca che idea si è fatto?

"E' stata una scelta anche un po' a sorpresa perchè di solito quando si retrocede si cercano profili che conoscano il campionato, tecnici che hanno già vinto. Mi incuriosisce perchè ha fatto bene con l'U.23 del City e ne parlano bene però la B è dura. Tante squadre come Crotone, Benevento e Monza possono dare filo da torcere, c'è anche lo stesso cittadella che arriva sempre nei play-off".