esclusiva Entella, Koutsoupias: "Abbiamo dimostrato di esser vivi: crediamo nella salvezza"

La classifica, ultimo posto a quota 20 punti, non premia l'Entella, ma l'indice di imbattibilità mette invece sul podio la formazione ligure, sorpassata solo dalla Salernitana: perché se è vero che i Diavoli Neri sono a digiuno di vittorie, è anche vero che perdono poco. Lo dicono i numeri.

Del momento che si vive a Chiavari, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com ne hanno parlato con il centrocampista Ilias Koutsoupias.

Una vittoria che latita e una classifica che piange, ma le ultime gare hanno fatto ben sperare: come state vivendo questo momento?

"Stiamo lavorando bene, e nelle ultime tre partite abbiamo fatto vedere cose importanti, abbiamo dimostrato che, nonostante ci manchi la vittoria, siamo ancora vivi. Ci confrontiamo sempre anche nello spogliatoio, e sono certo che per centrare questi tre punti manchi poco: con una vittoria sicuramente cambierà il corso di questo rush finale".

Quanto pesa scendere in campo sapendo di essere ultimi in classifica?

"La classifica è brutta e ci pesa, ma le prestazioni offerte ci rincuorano. Non siamo ancora retrocessi, e possiamo farcela a centrare la salvezza. L'importante è giocare come sappiamo, come ho detto non appena arriverà la vittoria cambieranno tante cose".

Una salvezza diretta, o l'obiettivo primario sono i playout?

"Dobbiamo essere realisti: abbiamo troppi punti di distanza dalla salvezza diretta, dobbiamo intanto puntare ai playout".

Il fatto che la società abbia rinnovato più volte la fiducia a Vivarini è stato per voi un segnale incoraggiante?

"Noi rispettiamo sempre le scelte della società, ma ci fa piacere la conferma del mister. Crediamo molto nel suo lavoro e in quello del suo staff, ora dobbiamo pensare a sviluppare meglio i frutti di quanto facciamo in settimana".

Voci di mercato, vogliono la Serie A e la Premier League a monitorarti: che effetto fa?

"Fa piacere, ma adesso non mi tocca più di tanto la cosa perché l'obiettivo primario è raggiungere la salvezza con l'Entella. Mancano ancora due mesi al termine del campionato, ci penseremo più avanti".