Ripartire a Reggio Emilia. L'ha fatto Karim Laribi, talento cristallino che all'Hellas Verona aveva concluso prima del tempo la sua avventura e che ha vissuto mesi difficili lontano dal campo. Ha deciso di aspettare una chance, quella giusta, e della nuova vita alla Reggiana ne parla Omar Laribi, fratello e manager di Karim che lo segue dai tempi del trasferimento all'Hellas e che ha curato anche i successivi trasferimenti a Empoli, Bari e Reggiana. "I mesi a Verona sono stati complicati -spiega Laribi a Tuttomercatoweb.com-, ma ha saputo aspettare. E col lavoro, con la dedizione, si è fatto trovare pronto per la Reggiana. Non può far altro che ringraziare il mister e il direttore perché è felice".

Come sta andando?

"Non può che esser contento e soddisfatto. Crede molto nel progetto: spera di salvarsi il prima possibile perché qui si sente davvero a casa".

La situazione di classifica è tosta: potranno evitare i play-out?

"Lavora ogni giorno insieme ai compagni per cercare di uscire dalla zona play-out. Sono convinti che col duro lavoro possano riuscire a salvarsi".