esclusiva Salernitana, ag. Gyomber: "Si merita la Serie A. Futuro? Arrivati tanti interessamenti"

Fra i protagonisti del ritorno in Serie A della Salernitana c’è sicuramente anche Norbert Gyomber, centrale difensivo ex di Catania e Roma. Sul rendimento del giocatore si è espresso il suo agente Diego Tavano attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “E’ stato il gran lunga il difensore con il rendimento più alto di questa stagione fra tutte le formazioni di Serie B. Sono molto contento perché è un ragazzo fantastico che merita questa soddisfazione. E’ un giocatore di spessore che già meritava palcoscenici di alto livello. Ci siamo ricostruiti una via con un progetto importante come quello della Salernitana. Finalmente torna in Serie A che è la categoria che gli appartiene. In più avrà anche l’impegno degli Europei con la sua Nazionale. Vediamo cosa accadrà a breve. Ci siamo tolti una bella soddisfazione. Futuro? A Salerno ha altri due anni di contratto, ma mi sono arrivati già tanti apprezzamenti, sia dalla A che dall’estero”.