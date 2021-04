esclusiva Stop di 2 settimane in B. Ds Venezia: "Preferivamo la sosta prima delle ultime 2 gare"

La B si ferma: due settimane di sosta con qualche recupero dei vari match rinviati poi le ultime quattro partite, a partire dal 1° maggio.

Questa la scelta emersa ieri nell'assemblea straordinaria, che il Ds del Venezia Mattia Collauto ha così commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "E' una cosa sensata, anche se noi avremmo voluto giocare subito e sospendere più avanti il campionato, prima delle ultime due: ma ci adeguiamo al pensiero generale, siamo sereni in merito perché c'è stato comunque buon senso. Non resta che prepararsi al rush finale, che pe chi avrà la fortuna di giocare i playoff e arrivare in fondo sarà un vero tour de force, mai visto prima. Ma questo torneo è molto diverso dagli altri, sapevamo in partenza delle difficoltà date dalla situazione mondiale, e ci siamo da subito adeguati a queste. Quindi direi che è giusto così".