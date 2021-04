esclusiva Stop di 2 settimane in B. Pres. Pordenone: "Soluzione di più buon senso"

Un'assemblea convocati di urgenza, che alla fine ha deciso per la sospensione temporanea del campionato di Serie B, che riprenderà il 1° maggio con le ultime quattro gare della regular season e i successivi spareggi salvezza e promozione.

In merito a ciò, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, che si è così espresso: "La scelta è stata quasi unanime, e si è optato per questa soluzione perché era il male minore, lo stop deve cercare di rendere più regolare e serio possibile un campionato che ha visto di fatto quasi tutte le formazioni alle prese con il Covid-19. Dobbiamo essere più credibili possibile, perfetti non saremo, ma almeno le ultime quattro giornate si giocheranno tutti alla pari, era la soluzione di più logica, di buon senso. Quella più equilibrata, perché alla fine non porta svantaggio a nessuno. Si riparte tra 14 giorni, speriamo senza problematiche".

Ma se ulteriori focolai dovessero scoppiare nel mese di maggio?

"Non so cosa potrà succedere, la speranza al momento attuale è che non ci siano ulteriori problemi legati al virus".