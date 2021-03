Fotonotizia - SPAL, Rastelli in campo per la sua prima seduta da tecnico degli estensi

Il neo tecnico della SPAL Massimo Rastelli dopo essere stato ufficialmente annunciato in mattinata si è messo subito al lavoro in vista della prossima gara contro il Cittadella in programma sabato. L'ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali in cui il tecnico potrà lavorare con maggiore tranquillità per far comprendere i suoi dettami di gioco a tutto il gruppo e cercare di rilanciare le ambiziosi promozione degli emiliani.