Frosinone, dirigenza a Casa Milan per parlare di mercato: Brescianini e Olzer nel mirino

vedi letture

Nella giornata di oggi gli uomini mercato del Frosinone - il ds Guido Angelozzi e il suo braccio destro Pietro Doronzo - sono stati a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera di alcuni giovani in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport i nomi sul taccuino dei ciociari sarebbero il fantasista classe 2001 Giacomo Olzer e il centrocampista classe 2000 Giacomo Brescianini, quest'ultimo in forza alla Virtus Entella nell'ultima stagione. Un tentativo sarà fatto inoltre anche per il centroavanti Lorenzo Colombo, classe 2002 rientrato alla base dalla Cremonese, che però il Milan non vorrebbe cedere almeno per il momento.